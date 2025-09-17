Thuram a Prime | Una vittoria importante testa alla prossima partita Pio? Ecco cosa ne penso

Thuram a Prime Video ha parlato al termine della prima giornata di Champions League, vinta 2-0 dall’Inter in casa dell’Ajax e di cui è stato Mvp. Marcus Thuram, protagonista assoluto con una doppietta decisiva che ha regalato alla Inter il 2-0 contro l’ Ajax in Champions League, ha commentato la sua prestazione a caldo ai microfoni di Prime Video. Il francese ha sottolineato come la vittoria fosse fondamentale per riprendersi dopo la sconfitta con la Juventus e per continuare il cammino verso gli ottavi di finale. IL COMMENTO SUL GOL E SULLA PARTITA – «Gol di testa? Grazie a due corner tirati molto bene da Calha. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Thuram a Prime: «Una vittoria importante, testa alla prossima partita. Pio? Ecco cosa ne penso»

Inter, Thuram spegne le polemiche dopo l’episodio con suo fratello: risposta secca - Thuram si gode la doppietta rifilata all’Ajx e mette un freno alle polemiche sull’episodio che lo ha coinvolto in Juve- Da spaziointer.it

Champions: Thuram, dovevamo rispondere e lo abbiamo fatto - L'importante non è chi fa gol ma che l'Inter vinca, abbiamo fatto una partita seria, domenica ce n'è un'altra e siamo concentrati su questo". Scrive ansa.it