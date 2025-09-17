Thomas Taylor in Italia con Always Wands | tutti gli eventi ufficiali

Nel 2025, Thomas Taylor, illustratore della prima storica copertina di Harry Potter and the Philosopher’s Stone e autore della serie Malamander, è stato protagonista di due eventi straordinari in Italia, esclusivamente organizzati da Always Wands: al Comicon di Napoli e al Comicon di Bergamo. Entrambi gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, attirando centinaia di fan, collezionisti e lettori da tutta Italia. Comicon Napoli 2025 – Un evento magico e storico. A Napoli, Thomas Taylor ha presentato una mostra esclusiva con sketch originali, tra cui un inedito ritratto di Severus Piton, e ha incontrato i fan per un meet & greet indimenticabile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

