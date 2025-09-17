Thomas Partey nega le accuse di stupro dopo il ritorno a Londra in Champions League

2025-09-17 12:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex centrocampista dell’Arsenal Thomas Party ha negato le accuse di violentare due donne e aver aggredito sessualmente un terzo. Il calciatore di 32 anni è apparso a Southwark Crown Court questa settimana, dove è entrato a non colpeggiare per cinque conteggi di stupro e un conteggio di aggressione sessuale. Le accuse riguardano gli incidenti che si sono verificati tra il 2021 e il 2022, nel periodo in cui Partey era regolare nella squadra della Premier League dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

