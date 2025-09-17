Thomas Partey nega le accuse di stupro dopo il ritorno a Londra in Champions League
2025-09-17 12:07:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex centrocampista dell’Arsenal Thomas Party ha negato le accuse di violentare due donne e aver aggredito sessualmente un terzo. Il calciatore di 32 anni è apparso a Southwark Crown Court questa settimana, dove è entrato a non colpeggiare per cinque conteggi di stupro e un conteggio di aggressione sessuale. Le accuse riguardano gli incidenti che si sono verificati tra il 2021 e il 2022, nel periodo in cui Partey era regolare nella squadra della Premier League dell’Arsenal. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: thomas - partey
Shock in Inghilterra, Thomas Partey accusato di stupro: il punto
Thomas Partey accusato di cinque conteggi di stupro
Thomas Partey, accuse di violenza sessuale per il centrocampista ghanese. Cosa è successo?
Steven Spielberg ha elogiato Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio: “C’è più azione nella prima ora che in tutti i tuoi film messi insieme”. Leggi l’articolo completo su Cinefilos.it #UnaBattagliaDopoLAltr - facebook.com Vai su Facebook
Thomas Partey accusato di stupro e aggressione sessuale su tre donne dalla Polizia inglese; Villarreal, Partey tra tribunale e Champions: pronto il suo ritorno a Londra; Nonostante l'opposizione dei tifosi, il Villarreal ingaggia un giocatore con cinque accuse di stupro.
L'ex Arsenal Thomas Partey accusato di stupro e violenza sessuale. Lui nega - Scossone nel calcio inglese, che coinvolge un giocatore attualmente svincolato, ma fino a pochi giorni fa sotto contratto con l'Arsenal di Mikel Arteta, ovvero Thomas Partey. Scrive m.tuttomercatoweb.com
Villarreal, Partey tra tribunale e Champions: pronto il suo ritorno a Londra - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Come scrive msn.com