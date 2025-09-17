Thomas contro Ridge | anticipazioni americane di Beautiful
Thomas mette Ridge alle strette e lo costringe a scegliere tra l’amore per Brooke e la lealtà verso la famiglia. Ecco cosa succederà nelle nuove puntate americane di Beautiful. Ridge è di nuovo in bilico. Il cuore lo trascina da una parte, la famiglia dall’altra. E stavolta è Thomas a premere sull’acceleratore. Lo sorprende con Brooke, e l’atmosfera si fa subito incandescente. Nessuna esitazione: Thomas affronta il padre a muso duro. Gli chiede di smettere di giocare su due fronti. È tempo di scegliere: o Brooke o la famiglia. Basta triangoli, basta ferite aperte. Brooke lo osserva, infastidita ma anche preoccupata. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
