THIS IS ME | PARATA DI STELLE PER LORELLA CUCCARINI E LA FESTA DEI 40 ANNI DI CARRIERA

Bubinoblog | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

This is Me, il talk show di Silvia Toffanin, torna su Canale 5 con tre nuove puntate. La più attesa è quella dedicata alla festa per i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini. La popolarissima showgirl, conduttrice, attrice, ballerina e da qualche anno apprezzata prof di Amici di Maria De Filippi tra ballo e canto ripercorrerà negli studi Mediaset la sua lunga carriera e i tanti successi ottenuti, da Fantastico al Festival di Sanremo con Pippo Baudo e naturalmente Buona Domenica. Proprio all’indimenticato format della domenica pomeriggio sarà dedicato un momento molto emozionante, anticipa Chi, con la reunion tv tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro. 🔗 Leggi su Bubinoblog

