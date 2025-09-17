Thierry Henry fa una lezione di calcio a Viktor Gyokeres | gli spiega come si fa l'attaccante
Nel dopo partita di Athletic Bilbao-Arsenal, Thierry Henry ha fatto una vera e propria lezione al maxi screen a Viktor Gyokeres, spiegandogli come si fa l'attaccante e che a certi livelli alcune occasioni non vanno sprecate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Henry fa una lezione di calcio spiegando l’Inter di Inzaghi sulla TV inglese: “Ti mette nei guai” - Primo in classifica con l'Inter in Serie A pronta a festeggiare il prossimo Scudetto e lanciatissimo in Champions col vantaggio maturato nell'andata degli ottavi contro l'Atletico Madrid. Lo riporta fanpage.it
Monaco, Henry e una lezione da non dimenticare per Badiashile - Nella conferenza stampa che ha preceduto il match di stasera tra Monaco e Borussia Dortmund, l’allenatore Thierry Henry fa tornare indietro il giovane difensore Badiashile. Riporta gianlucadimarzio.com