Theo Hernandez subito decisivo! Il gol vittoria con l' Al-Hilal è bellissimo
Debutto positivo in AFC Champions League per la squadra di Simone Inzaghi. La squadra saudita, sotto di un gol contro l’Al-Duhail di Luis Alberto e Piatek, ha ribaltato la partita con le reti di Darwin Núñez e Theo Hernández, imponendosi 2-1. Per l’ex Milan una splendida conclusione al volo da fuori area ha deciso il match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo
Milan, Tare: “Theo Hernandez? Volontà sua. L’abbiamo presa come una cosa normale”
Theo Hernandez, arriva la conferma di Tare sul terzino accostato alla Juve: «Al Hilal? Niente è stato firmato, però lui voleva…»
Theo all’Al Hilal, ma aveva l’accordo con un altro club: il retroscena - Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal, in Arabia Saudita: ma Matteo Moretto racconta che ci poteva essere un altro epilogo per il terzino. Secondo milanlive.it
Rabiot al Milan, l'aneddoto su Theo Hernandez scalda i cuori - Rabiot al Milan, il francese ha svelato un importante aneddoto su Theo Hernandez: il terzino ha consigliato all’ex Juve di accettare Il Milan del rilancio, con la nuova guida tecnica di Massimiliano A ... Si legge su milannews24.com