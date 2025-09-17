‘The Sea’ è il candidato agli Oscar per Israele è bufera sul film
(Adnkronos) – Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar ha annunciato il ritiro dei finanziamenti pubblici agli Ophir Awards, i premi nazionali del cinema israeliano, dopo che il film 'The Sea' ha vinto il riconoscimento come miglior film dell’anno. La decisione, comunicata il giorno successivo alla cerimonia, ha scatenato un acceso dibattito nel mondo culturale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
