The Morning Show rinnovata per una quinta stagione

Nella giornata in cui su Apple TV+ arriva la quarta stagione di The Morning Show, l’azienda – come riportato da Deadline – fa sapere che la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione. Intanto, la nuova stagione della serie drammatica, interpretata da Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, si svolgerà quasi due anni dopo gli eventi della terza stagione. Secondo la trama si avrà a che fare con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, con la redazione che deve fare i conti con nuove responsabilità, motivazioni nascoste e la natura sfuggente della verità in un’America polarizzata. 🔗 Leggi su Cinefilos.it