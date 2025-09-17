The Morning Show 5 | Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston

Poche ore prima del debutto della quarta, in streaming da oggi 17 settembre, è stato confermato che la serie proseguirà per un'altra stagione. Apple, a poche ore dal lancio della quarta, ha annunciato il rinnovo per la stagione 5 della sua serie The Morning Show. Il progetto con star Reese Witherspoon e Jennifer Aniston continuerà quindi con un nuovo capitolo della storia ambientata nel mondo dell'informazione televisiva. L'annuncio del rinnovo Matt Cherniss, a capo della programmazione di Apple TV+, ha sostenuto che The Morning Show è "riuscita a distinguersi fin dall'inizio. È stato incredibilmente gratificante vederlo non solo intrattenere ma anche trovare risonanza nel pubblico di tutto il mondo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

