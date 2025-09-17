La serie decentra Jennifer Aniston e Reese Witherspoon e il discorso sul MeToo, per parlare di deepfake, politica, doping, utopia femminista. In streaming su Apple TV+. dopo aver esplorato meglio di chiunque altro il fenomeno #MeToo, The Morning Show rischiava di esaurire i propri argomenti, senza avere nient'altro da dire. Poi c'è stata la pandemia: la showrunner Charlotte Stoudt e la regista e Mimi Leder si sono rimboccate le maniche e hanno pensato che era venuto il momento di raccontare ancora una volta la realtà. Alla terza stagione, si sono avvicinate maggiormente all'attualità, chiedendosi: cosa succede dopo che si è provata a ripulire un'azienda da tossicità e molestie? La si salva o la si lascia morire? Nella quarta stagione - su Apple TV+ a cadenza settimanale . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Morning Show 4, la recensione: la serie sulla verità di stampa migliora sempre di più