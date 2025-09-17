Yellowstone come NCIS, CSI e compagni. La serie che per cinque stagioni ha raccontato su Sky Atlantic le vicende western della famiglia Dutton è diventata ormai una fucina di prequel e spin off che formano un vero e proprio “metaverso”, e il prossimo titolo che sarà sfornato dal creatore Taylor Sheridan è The Madison. La prima cosa che colpisce del progetto è il cast. Se Kevin Costner aveva prestato il volto al protagonista nella serie madre, anche qui alcuni personaggi saranno interpretati da importanti stelle di Hollywood quali Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Anche la nuova famiglia protagonista vivrà nel Montana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - The Madison, Michelle Pfeiffer e Kurt Russell nello spin-off di Yellowstone