the madison michelle pfeiffer e kurt russell nello spin off di yellowstone

Yellowstone come NCIS, CSI e compagni. La serie che per cinque stagioni ha raccontato su Sky Atlantic le vicende western della famiglia Dutton è diventata ormai una fucina di prequel e spin off che formano un vero e proprio “metaverso”, e il prossimo titolo che sarà sfornato dal creatore Taylor Sheridan è The Madison. La prima cosa che colpisce del progetto è il cast. Se Kevin Costner aveva prestato il volto al protagonista nella serie madre, anche qui alcuni personaggi saranno interpretati da importanti stelle di Hollywood quali Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Anche la nuova famiglia protagonista vivrà nel Montana. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
