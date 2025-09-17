The Life of Chuck la recensione | Flanagan adatta King in un film che contiene moltitudini
Dopo Il gioco di Gerald e Doctor Sleep, Flanagan torna ad adattare Stephen King attraverso un lungometraggio poetico e ricco di significati. Se c'è un regista che ha compreso più di altri come adattare quel mostro sacro di Stephen King quello è Mike Flanagan. Flanagan adatta il Re dell'horror anche quando non è sua dichiarata intenzione e lo ha dimostrato con quel capolavoro che è la serie Netflix Midnight Mass, oppure sceglie i suoi soggetti in modo da poter raccontare non solo l'orrore ma l'uomo e la vita proprio come lo scrittore che tanto ama. È così anche per The Life of Chuck, lungometraggio vincitore del People's Choice Award alToronto International Film Festival dello scorso anno, che traspone su schermo l'omonimo racconto . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
The Life of Chuck, di Mike Flanagan Un film indimenticabile, che attraversa l’apocalisse per riconciliarsi coi fantasmi della vita: tra perdono, solitudine e la dolcezza di ciò che non muore mai, l’amore. - X Vai su X
