Dimenticate il conto alla rovescia di Capodanno: la vera stagione dei buoni propositi comincia a settembre. Con la fine delle vacanze e il ritorno alla routine, per molti questo mese segna un punto di svolta, una ripartenza. Un desiderio di novità che ha trovato terreno fertile sui social network, dove è partita l'ultima sfida virale che prende il nome di The Great Lock In: una challenge che invita le persone a fissare i propri obiettivi entro la fine del mese di settembre senza aspettare il 1° gennaio e di cui ha parlato anche il New York Times. Come è nato il trend. A dare il via all'ultima sfida social, diventata un vero e proprio fenomeno virale su TikTok, è stata la creator inglese Kadie Glenn, che dal divano di casa sua - luogo dove oltre 40mila follower la seguono da diversi anni - ha lanciato l'idea di " bloccare " con una sorta di lucchetto virtuale gli obiettivi del 2025 che, per un motivo o per l'altro, non sono stati raggiunti da gennaio a settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - The Great Lock in, l'ultimo trend virale di TikTok per "bloccarsi" in vista del 31 dicembre