The Brave and the Bold | Andy Muschietti è ancora in lizza per la regia?
Uno dei progetti più entusiasmanti annunciati durante la presentazione del cast di “Gods and Monsters” di James Gunn e Peter Safran per il DCU è stato Batman: The Brave and The Bold. Ispirandosi all’acclamata serie di Grant Morrison, il film avrebbe segnato il debutto nel DCU di una nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro, così come di Damien Wayne, che avrebbe interpretato Robin. “Questa è la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman di cui lui ignorava l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita”, disse Gunn all’epoca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Jensen Ackles rivela se è interessato o meno a essere Batman in The Brave and the Bold
Jensen ackles sulla sua disponibilità a interpretare batman in the brave and the bold
The Brave and the Bold: a che punto è il nuovo reboot di Batman del DCU?
James Gunn spiega che se The Brave and the Bold è in stallo, la "colpa" è di Batman - X Vai su X
Batman: The Brave & The Bold, Andy Muschietti è ancora legato al film DCU? Rumor; James Gunn spiega che se The Brave and the Bold è in stallo, la colpa è di Batman; Batman The Brave and the Bold di Tom King e Mitch Gerads.
The Brave and the Bold: a che punto è il nuovo reboot di Batman del DCU? - Secondo un nuovo aggiornamento, il reboot di Batman potrebbe non avere ancora uno sceneggiatore ufficiale. Come scrive movieplayer.it
The Brave and the Bold, Brandon Sklenar pronto a "mollare" tutto per interpretare il Cavaliere Oscuro - Brandon Sklenar ha ammesso che sarebbe disposto a mollare qualsiasi progetto per interpretare Batman nel cinecomic DC The Brave and the Bold. Si legge su comingsoon.it