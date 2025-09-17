The Brave and the Bold | Andy Muschietti è ancora in lizza per la regia?

Uno dei progetti più entusiasmanti annunciati durante la presentazione del cast di “Gods and Monsters” di James Gunn e Peter Safran per il DCU è stato Batman: The Brave and The Bold. Ispirandosi all’acclamata serie di Grant Morrison, il film avrebbe segnato il debutto nel DCU di una nuova interpretazione del Cavaliere Oscuro, così come di Damien Wayne, che avrebbe interpretato Robin. “Questa è la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman di cui lui ignorava l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita”, disse Gunn all’epoca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it