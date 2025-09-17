Testimoni di pace un podcast Rai che dà voce ai civili delle guerre

La pace sembra un miraggio quando a pagare il prezzo più alto sono donne, uomini e bambini finiti nel mirino di guerre altrui. A loro è dedicato “Testimoni di Pace”, il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound che restituisce dignità alle storie soffocate dal frastuono delle armi. Voci che rompono il silenzio In un pianeta lacerato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

