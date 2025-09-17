' Testimoni di Pace' il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati
Roma, 17 set. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre, saranno disponibili le prime cinque puntate del nuovo Podcast Original RaiPlay Sound “Testimoni di Pace”, un progetto in dieci episodi realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 18 settembre 2025 alle ore 15:00 presso la sede Rai di Via Asiago 10, Roma (Sala A). Il podcast, scritto da Metis Di Meo, Nicolas Marzolino e Roberto Serio in occasione della celebrazione degli ottant'anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, raccoglie e custodisce le voci delle vittime civili di guerre e conflitti armati, offrendo un racconto intenso e necessario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: testimoni - pace
“Testimoni di Pace”, il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound
“Testimoni di una pace possibile” due donne dal Medio Oriente a Trieste https://triesteallnews.it/2025/09/testimoni-di-una-pace-possibile-due-donne-dal-medio-oriente-a-trieste/… - X Vai su X
Presentazione del Podcast “Testimoni di Pace” In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre uscirà su RaiPlay Sound “Testimoni di Pace”, il nuovo podcast realizzato con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Un percors - facebook.com Vai su Facebook
'Testimoni di Pace', il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati; Dalla scomparsa alle ultime indagini, tutti gli eventi del mistero Maddie McCann; Ep. 2 - La speranza? È la pace - Podcast - Radio Vaticana.
'Testimoni di Pace', il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre, saranno disponibili le prime cinque puntate del nuovo Podcast Original RaiPlay Sound “Testimoni di Pace”, un progetto in dieci e ... Riporta adnkronos.com
“Testimoni di Pace”, il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound - Dal 21 settembre su RaiPlay Sound, "Testimoni di Pace" racconta le vittime civili delle guerre. Secondo lopinionista.it