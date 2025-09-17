' Testimoni di Pace' il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati

Roma, 17 set. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembre, saranno disponibili le prime cinque puntate del nuovo Podcast Original RaiPlay Sound “Testimoni di Pace”, un progetto in dieci episodi realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 18 settembre 2025 alle ore 15:00 presso la sede Rai di Via Asiago 10, Roma (Sala A). Il podcast, scritto da Metis Di Meo, Nicolas Marzolino e Roberto Serio in occasione della celebrazione degli ottant'anni della fine della Seconda Guerra Mondiale, raccoglie e custodisce le voci delle vittime civili di guerre e conflitti armati, offrendo un racconto intenso e necessario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

