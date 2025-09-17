Tesla sotto indagine per le maniglie difettose che intrappolano i passeggeri

(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno aperto una nuova indagine su Tesla a causa delle maniglie elettroniche delle portiere, accusate di non funzionare correttamente e di poter bloccare le persone all’interno dei veicoli. A occuparsene è la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che ha segnalato numerose denunce da parte dei proprietari, con particolare attenzione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

