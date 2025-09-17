Tesla sotto indagine per le maniglie difettose che intrappolano i passeggeri
(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno aperto una nuova indagine su Tesla a causa delle maniglie elettroniche delle portiere, accusate di non funzionare correttamente e di poter bloccare le persone all’interno dei veicoli. A occuparsene è la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che ha segnalato numerose denunce da parte dei proprietari, con particolare attenzione . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: tesla - sotto
Tesla, guida autonoma sotto accusa. Con l’Autopilot frenate fantasma e incidenti mortali
Gaza spopolata, centro per Amazon e Tesla e sotto il controllo Usa per 10 anni: il piano postbellico di Trump
"Gaza Riviera", il piano post-guerra di Trump: Striscia spopolata, centro per Amazon e Tesla e sotto controllo Usa per 10 anni - IL DOCUMENTO
Domenica 21 settembre presso il gazebo di Legambiente, raccolta RAEE a km Zero! non portate televisori, frigoriferi, forni a microonde, impastatrici, auto Tesla ecc! leggete sotto quello che è possibile.... - facebook.com Vai su Facebook
Tesla sotto indagine negli Usa per maniglie difettose; Tesla sotto indagine per le maniglie difettose che intrappolano i passeggeri; Tesla Model Y sotto indagine NHTSA per problemi alle maniglie delle porte.
Tesla sotto indagine per le maniglie difettose che intrappolano i passeggeri - Le autorità statunitensi hanno aperto una nuova indagine su Tesla a causa delle maniglie elettroniche delle portiere, accusate di non funzionare correttamente e di poter bloccare le pers ... Scrive msn.com
Tesla sotto indagine negli Usa per maniglie difettose - L’Office of Defects Investigation (Odi) dell’agenzia ha dichiarato di aver ricevuto nove segnalazioni da proprietari che non erano in grado di entrare nei loro veicoli ... Segnala ilsole24ore.com