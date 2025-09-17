Tesla indagine sulle maniglie | nel mirino i Suv Model Y
(Adnkronos) – La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle denunce secondo cui le maniglie delle portiere dei Suv Model Y di Tesla potrebbero diventare inutilizzabili in determinate condizioni, secondo quanto riportato dai media locali. L'Office of Defects Investigation (Odi) dell'agenzia ha dichiarato di aver ricevuto nove segnalazioni da proprietari . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: tesla - indagine
Il sonno dell’Ue genera Byd - Indagine sull’ascesa del colosso cinese delle automobili green che ha già sorpassato Tesla e non nasconde più il progetto di conquistare la bella addormentata Europa. Con l’aiuto del regime di Pechino | di @marcovaleriolp - X Vai su X
Il cadavere di una donna, in stato di grave decomposizione è stato trovato lunedì all'interno della Tesla, abbandonata da giorni in un deposito di Los Angeles, del rapper D4vd. Lo riferisce Nbc news. La polizia ha trovato il corpo in una borsa nel bagagliaio d - facebook.com Vai su Facebook
Tesla, maniglie Model Y difettose? Scatta un’indagine; Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari.
L'NHTSA sta indagando su 174.000 Tesla Model Y per il malfunzionamento della maniglia della portiera - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un'indagine su un potenziale malfunzionamento della maniglia della porta che interessa circa 174. Secondo notebookcheck.it
Tesla Model Y sotto indagine NHTSA per problemi alle maniglie delle porte - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha avviato una valutazione preliminare su circa 174. Come scrive it.investing.com