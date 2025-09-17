Tesla indagine sulle maniglie | nel mirino i Suv Model Y

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle denunce secondo cui le maniglie delle portiere dei Suv Model Y di Tesla potrebbero diventare inutilizzabili in determinate condizioni, secondo quanto riportato dai media locali. L'Office of Defects Investigation (Odi) dell'agenzia ha dichiarato di aver ricevuto nove segnalazioni da proprietari . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tesla - indagine

Tesla, maniglie Model Y difettose? Scatta un’indagine; Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari.

tesla indagine maniglie mirinoL'NHTSA sta indagando su 174.000 Tesla Model Y per il malfunzionamento della maniglia della portiera - National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un'indagine su un potenziale malfunzionamento della maniglia della porta che interessa circa 174. Secondo notebookcheck.it

tesla indagine maniglie mirinoTesla Model Y sotto indagine NHTSA per problemi alle maniglie delle porte - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha avviato una valutazione preliminare su circa 174. Come scrive it.investing.com

Cerca Video su questo argomento: Tesla Indagine Maniglie Mirino