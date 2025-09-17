Terzo fungiatt morto in pochi giorni in Valtellina | Albaredo piange Tomaso Furlini

Albaredo per San MArco (Sondrio), 17 settembre 2025 – In un piccolo paese dove tutti si conoscono, quando accade una disgrazia, è un macigno che colpisce tutti, non soltanto i parenti più stretti. Così è stato nel tardo pomeriggio di oggi, quando ha cominciato a circolare la notizia della tragica fine di Tomaso Furlini, un “figlio” di Albaredo come ben rivela lo stesso cognome. Classe 1940, 85 anni compiuti a gennaio, l’uomo, vedovo da appena un anno, padre di tre figli, nonno e pure bisnonno, era ancora in buona forma e ieri aveva approfittato delle temperature miti di questi ultimi giorni d’estate per uscire nei boschi, e non pensare, dopo un grave lutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

