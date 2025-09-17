Terribile incidente a San Benigno Canavese | scontro tra auto e bici uomo in condizioni critiche

Un italiano di 75 anni è in condizioni critiche all'ospedale Cto di Torino dal pomeriggio di lunedì 15 settembre 2025, dopo un incidente avvenuto all'incrocio tra corso Einaudi (la provinciale 40) e via Chivasso (la provinciale 87) a San Benigno Canavese , dove risiede. Stava viaggiando in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista, residente a San Benigno, stava percorrendo in bicicletta l'ultimo tratto di corso Einaudi quando si è immesso su via Chivasso ed è stato travolto