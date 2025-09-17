Terremoto nella Royal Family | fra Carlo e Camilla è finita? Le rivelazioni choc

Una recente voce sulla Famiglia Reale Inglese sta preoccupando non poco i fan dei Royals; stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il matrimonio fra Carlo III e Camilla sarebbe finito. Una notizia a cui si fa fatica a credere, se si pensa a quanto questa unione sia stata fortemente voluta da entrambi. Carlo e Camilla hanno affrontato di tutto pur di stare insieme, anche il biasimo e le malelingue. La loro relazione può davvero concludersi? Stando ad alcuni, sarebbe ormai un dato di fatto. Da giorni nel Regno Unito aleggia la parola " divorzio ". Chiaramente si tratta di un'informazione da prendere con le dovute cautele, perché al momento non c'è assolutamente nulla di ufficiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

