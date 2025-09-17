Terremoto nel Lazio scossa di magnitudo 3.2 | l' epicentro a Latina paura all' alba
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 4:10 a Latina. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto. 🔗 Leggi su Leggo.it
Forte scossa di terremoto con epicentro a Latina, avvertita distintamente anche sui Lepini - Scossa avvertita in tutta la provincia, in corso verifiche a Latina, Sezze, Sermoneta e Pontinia ... latinaquotidiano.it scrive
Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a Latina - 2 è stata registrata nella zona di Latina, con epicentro 4 km ad est del capoluogo laziale, ad una profondità di 8 km. Segnala italiaoggi.it