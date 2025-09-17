Terremoto lungo la costa garganica | è la 93^ scossa registrata nel Foggiano dall' inizio dell' anno
Con la scossa di magnitudo 2.0 registrata alle ore 23:01:55 del 15 settembre, lungo la costa garganica, sale a 93 il numero di terremoti di magnitudo uguale o superiore a 2 in provincia di Foggia dall'inizio dell'anno.Si tratta di scosse, quasi tutte registrate in mare, al largo del Gargano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
