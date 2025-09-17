Terremoto in Italia | è successo all’alba

Tvzap.it | 17 set 2025

Un’improvvisa scossa di terremoto ha destato la popolazione di Latina allalba, generando apprensione tra i residenti. L’evento sismico, registrato intorno alle 4:10 del mattino, ha fatto vibrare letti, finestre e mobili in numerose abitazioni. Molti cittadini sono stati svegliati dal movimento tellurico, che si è fatto sentire in diverse zone della città. “ Ho sentito tremare tutto! ”, ha dichiarato un abitante, testimoniando lo spavento vissuto in quei minuti concitati. Subito dopo il sisma, diversi residenti hanno contattato i numeri di emergenza per riferire quanto accaduto e chiedere informazioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

