Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina cittadini svegliati nel cuore della notte | Molto forte tremava tutto

Notizie.virgilio.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina. L'epicentro è stato registrato nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

terremoto di magnitudo 32 a latina cittadini svegliati nel cuore della notte molto forte tremava tutto

© Notizie.virgilio.it - Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina, cittadini svegliati nel cuore della notte: "Molto forte, tremava tutto"

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 3.2; Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella notte a Latina ·; Terremoto in provincia di Latina, in Lazio, a Borgo San Michele. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli.

terremoto magnitudo 32 latinaTerremoto, scossa di magnitudo 3.2 a Latina - 2 è stata registrata nella zona di Latina, con epicentro 4 km ad est del capoluogo laziale, ad una profondità di 8 km. Si legge su italiaoggi.it

terremoto magnitudo 32 latinaLatina, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Magnitudo 32 Latina