Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina cittadini svegliati nel cuore della notte | Molto forte tremava tutto

Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina . L'epicentro è stato registrato nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

In questa notizia si parla di: terremoto - magnitudo

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 registrate nella notte

Terremoto: scossa in costa garganica Magnitudo 2,8 in tarda mattinata

Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2

#Terremoto a #Latina. La scossa di magnitudo 3.2, registrata da @INGVterremoti alle 04:10, ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nell'est della città. Al momento non si registrano danni a persone o cose - X Vai su X

Il terremoto di magnitudo 7.8 avvenuto nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio, e le numerose scosse successive, sono state scatenate da una delle due grandi faglie presenti in Turchia, quella Est Anatolica. "Il sisma è avvenuto sulla faglia Est Anatolica, - facebook.com Vai su Facebook

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 3.2; Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nella notte a Latina ·; Terremoto in provincia di Latina, in Lazio, a Borgo San Michele. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli.

Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a Latina - 2 è stata registrata nella zona di Latina, con epicentro 4 km ad est del capoluogo laziale, ad una profondità di 8 km. Si legge su italiaoggi.it

Latina, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di ... rainews.it scrive