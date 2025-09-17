Terremoto di magnitudo 3.2 a Latina cittadini svegliati nel cuore della notte | la situazione

Terremoto di magnitudo 3,2 a Latina . L'epicentro è stato registrato nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

#Terremoto a #Latina. La scossa di magnitudo 3.2, registrata da INGVterremoti alle 04:10, ha avuto ipocentro a 8 km di profondità ed epicentro nell'est della città. Al momento non si registrano danni a persone o cose - facebook.com Vai su Facebook

