Terremoto a Latina sisma di magnitudo 3.2 fa tremare la terra | paura tra la popolazione

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trema la terra a Latina: un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato alle 4.10 dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Paura tra la popolazione, ma nessun danno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto latina sisma magnitudoScossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Latina - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di ... Si legge su tg24.sky.it

terremoto latina sisma magnitudoForte scossa di terremoto con epicentro a Latina, avvertita distintamente anche sui Lepini - Scossa avvertita in tutta la provincia, in corso verifiche a Latina, Sezze, Sermoneta e Pontinia ... Segnala latinaquotidiano.it

