Terremoto a Latina scossa di magnitudo 3.2 nella notte
Latina, 17 settembre 2025 – Un terremoto di magnitudo 3.2 ha interrotto il sonno dei cittadini di Latina nelle primissime ore di oggi, 17 settembre, quando la terra ha tremato poco dopo le 4:10 del mattino. Secondo i dati diffusi dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato individuato nell’area di Santa Fecitola, a circa 4 chilometri dal centro urbano, con ipocentro localizzato a una profondità di circa 8 chilometri. Le coordinate rilevate sono 41.4662 di latitudine e 12.9528 di longitudine. La scossa è stata percepita con chiarezza non solo nel capoluogo pontino, ma anche in diversi comuni della provincia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
