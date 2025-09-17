Terremoto a Latina scossa di magnitudo 3.2 all’alba | paura in città ma nessun danno

Paura nelle prime ore di questa mattina a Latina , dove la terra ha tremato svegliando gran parte della popolazione. Alle 4:10 di oggi, martedì 17 settembre, i sismografi dell’Ingv hanno registrato una scossa di magnitudo 3.2 con epicentro nella zona di Santa Fecitola, nei pressi di Borgo Faiti, a una profondità di 8 chilometri (coordinate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

