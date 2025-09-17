Terremoto a Latina la scossa di magnitudo 3.2

(Adnkronos) – Terremoto oggi mercoledì 17 settembre a Latina. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 04:10 di stamattina alla profondità di 8 km. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata con epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. Sezze, Sermoneta e Pontinia gli altri centri più vicin (10 . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

