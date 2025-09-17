Terremoto a Latina la scossa di magnitudo 3.2
(Adnkronos) – Terremoto oggi mercoledì 17 settembre a Latina. Il sisma è stato registrato dall'Ingv alle 04:10 di stamattina alla profondità di 8 km. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata con epicentro nella zona est del capoluogo pontino, a 4 km dal centro. Sezze, Sermoneta e Pontinia gli altri centri più vicin (10 . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: terremoto - latina
Treni sospesi dopo il terremoto a Napoli: ritardi e cancellazioni anche in provincia di Latina
Latina, scossa di terremoto scatena il panico tra i cittadini: tanta paura ma nessun danno
Terremoto a Latina, registrata una scossa di magnitudo 2.7
Registrata nella nottea Latina una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 - X Vai su X
LATINA - Scossa di terremoto a Latina: magnitudo 2.7, torna a tremare la zona di Tor Tre Ponti. Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato oggi, 18 agosto 2025, nella zona di Latina. La scossa è stata rilevata alle 12:24 con epicentro localizzato a circa 4 k - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto a Latina alle 4,10. La scossa di magnitudo 3,2 avvertita in tutta la città e sui Lepini; Terremoto a Latina, scossa di magnitudo 3.2; Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Latina.
Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a Latina - 2 è stata registrata nella zona di Latina, con epicentro 4 km ad est del capoluogo laziale, ad una profondità di 8 km. Si legge su italiaoggi.it
Latina, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 - Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 8 km di ... Si legge su rainews.it