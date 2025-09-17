Terra dei fuochi oncologo Giordano | Né marchio né capitolo di bilancio ferita ancora aperta
(Adnkronos) – La Terra dei fuochi "non è un marchio e non è un capitolo di bilancio. E' una ferita aperta. E' un luogo dove si vive, si muore, si resiste. Ha bisogno di verità scientifica, giustizia ambientale, trasparenza istituzionale, partecipazione civica reale. Chi governa, chi comunica, chi ha responsabilità pubblica lo ricordi ogni mattina,
Terra dei fuochi, oncologo Giordano: "Né marchio né capitolo di bilancio, ferita ancora aperta" - 'Negli ultimi mesi si sta riaffacciando un negazionismo spudorato, si evita la parola tumore e si parla solo di patologie respiratorie'
Terra dei Fuochi, l'oncologo Giordano: «Per anni chi doveva intervenire ha minimizzato, mentre la gente moriva e si ammalava» - «La sentenza della Corte Europea è un atto d'accusa inequivocabile: lo Stato italiano ha abbandonato i suoi cittadini, permettendo che la Terra dei Fuochi diventasse una camera a gas a cielo aperto.