Terra dei fuochi oncologo Giordano | Né marchio né capitolo di bilancio ferita ancora aperta

Webmagazine24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Terra dei fuochi "non è un marchio e non è un capitolo di bilancio. E' una ferita aperta. E' un luogo dove si vive, si muore, si resiste. Ha bisogno di verità scientifica, giustizia ambientale, trasparenza istituzionale, partecipazione civica reale. Chi governa, chi comunica, chi ha responsabilità pubblica lo ricordi ogni mattina, . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi, il Governo accelera sul recupero. Nasce la conferenza permanente tra Napoli e Caserta

Operazione interforze nella Terra dei Fuochi: 11 denunce e multe per quasi 24mila euro

Operazione Terra dei Fuochi, blitz in una ditta del casertano trasformata in 'cimitero' dei condizionatori

Discariche abusive, La popolazione è ancora esposta; Giordano (Shro): «Su Terra dei Fuochi basta col balletto dei dati»; Terra dei fuochi e veleni. Nuove prove di contagio.

terra fuochi oncologo giordanoTerra dei fuochi, oncologo Giordano: "Né marchio né capitolo di bilancio, ferita ancora aperta" - 'Negli ultimi mesi si sta riaffacciando un negazionismo spudorato, si evita la parola tumore e si parla solo di patologie respiratorie' ... msn.com scrive

Terra dei Fuochi, l'oncologo Giordano: «Per anni chi doveva intervenire ha minimizzato, mentre la gente moriva e si ammalava» - «La sentenza della Corte Europea è un atto d'accusa inequivocabile: lo Stato italiano ha abbandonato i suoi cittadini, permettendo che la Terra dei Fuochi diventasse una camera a gas a cielo aperto. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Fuochi Oncologo Giordano