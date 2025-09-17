Terra dei fuochi il decreto del governo funziona | tutti i numeri del cambio di passo

“L’intervento nella Terra dei Fuochi per il Governo costituisce una priorità, e questa non è una parola a caso, come dimostrato a Caivano, dove i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Così il sottosegretario, Alfredo Mantovano, a Caserta. “La bonifica della cosiddetta Terra dei Fuochi – ha aggiunto – che non è solo bonifica ambientale, richiede investimenti che faremo, richiede tantissimo lavoro, anni e anni; abbiamo anche qui sufficiente senso di realtà per non fare proclami di risultati immediati, ma bonifica significa anche bonifica da quei traffici delle organizzazioni delinquenziali presenti su questo territorio, che hanno concorso a determinare questo disastro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

