Terra dei Fuochi Grimaldi Lega | Emendamento conferma impegno costante su salute e territori

Teleclubitalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Con l’emendamento al Dl Terra dei Fuochi della Lega, si conferma l’impegno costante per la Terra dei Fuochi e per il nostro territorio, con una particolare attenzione ai giovani. Lo stanziamento 5 milioni di euro per il 2025, destinati a rafforzare da subito screening, percorsi oncologici e sorveglianza epidemiologica nelle province di Napoli e Caserta, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

terra dei fuochi grimaldi lega emendamento conferma impegno costante su salute e territori

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, Grimaldi (Lega): “Emendamento conferma impegno costante su salute e territori”

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi, il Governo accelera sul recupero. Nasce la conferenza permanente tra Napoli e Caserta

Operazione interforze nella Terra dei Fuochi: 11 denunce e multe per quasi 24mila euro

Operazione Terra dei Fuochi, blitz in una ditta del casertano trasformata in 'cimitero' dei condizionatori

Elezioni regionali, Ronghi: Il centrodestra può ribaltare una possibile sconfitta di 4 a 1 con una vittoria per 3 a 2; Prevenire le morti improvvise. Accordo Lega Pro-Policlinico Gemelli; Terra dei Fuochi, Grimaldi (Lega): Emendamento conferma impegno costante su salute e territori.

Terra dei fuochi, generale Giuseppe Vadalà commissario unico - legge sulla Pubblica Amministrazione, il Governo ha voluto inserire delle norme che puntano ad ... tg24.sky.it scrive

Alberto di Monaco porta il figlio Jacques in Normandia, terra legata alla storia Grimaldi. Inizia la formazione dell'erede - Il principe Alberto con la moglie la principessa Charlène e la gemella dell’erede, Gabriella, sono stati in ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Fuochi Grimaldi Lega