Terra dei fuochi Cantalamessa Lega | 5 mln per prevenzione sanitaria e interventi bonifica
Tempo di lettura: < 1 minuto “ Bene l’ok all’emendamento che ho presentato al dl Terra dei fuochi per stanziare 5 milioni per il 2025 destinati ad attività di prevenzione sanitaria integrate con gli interventi di bonifica. Queste risorse serviranno in via prioritaria a potenziare i programmi di screening e monitoraggio, ad attivare percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie oncologiche, a sostenere la sorveglianza epidemiologica e a rafforzare i sistemi di controllo sulla salute della popolazione. L’obiettivo è chiaro: non solo risanare i territori, ma garantire alle persone che vi abitano strumenti di prevenzione e assistenza adeguati, con un’azione continua e coordinata che metta al centro la salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
