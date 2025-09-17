Terra dei fuochi Cantalamessa Lega | 5 mln per prevenzione sanitaria e interventi bonifica 

Anteprima24.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Bene l’ok all’emendamento che ho presentato al dl Terra dei fuochi per stanziare 5 milioni per il 2025 destinati ad attività di prevenzione sanitaria integrate con gli interventi di bonifica. Queste risorse serviranno in via prioritaria a potenziare i programmi di screening e monitoraggio, ad attivare percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie oncologiche, a sostenere la sorveglianza epidemiologica e a rafforzare i sistemi di controllo sulla salute della popolazione. L’obiettivo è chiaro: non solo risanare i territori, ma garantire alle persone che vi abitano strumenti di prevenzione e assistenza adeguati, con un’azione continua e coordinata che metta al centro la salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

terra dei fuochi cantalamessa lega 5 mln per prevenzione sanitaria e interventi bonifica160

© Anteprima24.it - Terra dei fuochi, Cantalamessa (Lega): “5 mln per prevenzione sanitaria e interventi bonifica” 

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Terra dei Fuochi, il Governo accelera sul recupero. Nasce la conferenza permanente tra Napoli e Caserta

Operazione interforze nella Terra dei Fuochi: 11 denunce e multe per quasi 24mila euro

Operazione Terra dei Fuochi, blitz in una ditta del casertano trasformata in 'cimitero' dei condizionatori

Cantalamessa (Lega): sinistra recida legami con business trafficanti; Italia condannata per la Terra dei Fuochi: Non protegge gli abitanti dell'area; Taglio ai militari nell'operazione “Strade sicure”: l'ira della Lega.

Terra dei Fuochi, il Governo: “Manderemo l’esercito per contrastare le ecomafie” - Il sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano ha annunciato, a proposito delle modifiche al decreto sulla Terra dei Fuochi: "Il governo dà parere favorevole all'impiego dell'esercito in Campania, ... Secondo fanpage.it

Terra dei Fuochi. «Dopo lo scempio arrivino le bonifiche» - In pellegrinaggio, nel segno della speranza, lungo i luoghi vittime del disastro ambientale che ha ferito la loro terra. Segnala avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Fuochi Cantalamessa Lega