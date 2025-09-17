Terni primo ' Memorial Gianni Marcorelli organizzato dalla Bosico Basket

Ternitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Terni il 28 settembre si terrà il 1° ‘Memorial Gianni Marcorelli’, organizzato dalla Bosico basket per ricordare uno dei “padri fondatori della società, oltre che istruttore e allenatore.” Prima si terrà un triangolare di pallacanestro della categoria under 17 allo Sporting club San Valentino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

