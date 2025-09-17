Terni primo ' Memorial Gianni Marcorelli organizzato dalla Bosico Basket
A Terni il 28 settembre si terrà il 1° ‘Memorial Gianni Marcorelli’, organizzato dalla Bosico basket per ricordare uno dei “padri fondatori della società, oltre che istruttore e allenatore.” Prima si terrà un triangolare di pallacanestro della categoria under 17 allo Sporting club San Valentino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - primo
Terni, primo convegno regionale per un nuovo welfare della disabilità: “L’accessibilità per tutti è il cuore della democrazia”
Terni, TFC System lancia il primo modello al mondo di intelligenza artificiale per il controllo delle saldature
Athletic Terni, Giulia Colarieti convocata agli Europei Under 20: grande soddisfazione al primo anno in categoria
#Terni, c’è il primo ‘#Memorial Gianni #Marcorelli’ - X Vai su X
CARPI CALCIO. BIANCOROSSI OPACHI, A TERNI ARRIVA IL PRIMO KO Prima sconfitta stagione per un Carpi opaco, che si arrende 2-0 sul campo della Ternana: gli umbri segnano in avvio dei due tempi e la squadra di Cassani non riesce a reagire https://w - facebook.com Vai su Facebook
Terni, c’è il primo ‘Memorial Gianni Marcorelli’; Primo Memorial Gianni Marcorelli, la Pgs Bosico Basket ricorda lo storico allenatore; Il cuore di Terni batte per Ilaria Sula: un successo il primo Memorial giovanile.
Primo Memorial Gianni Marcorelli, la Pgs Bosico Basket ricorda lo storico allenatore - A cinque anni dalla scomparsa, la Pgs Bosico Basket è lieta di annunciare il primo “Memorial Gianni Marcorelli”, in programma domenica 28 settembre alle ore 15. sporterni.it scrive
Il cuore di Terni batte per Ilaria Sula: un successo il primo Memorial giovanile - ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: quello che è successo a Ilaria Sula non deve accadere mai più. Come scrive sporterni.it