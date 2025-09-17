Terna posa supercavo tra Sicilia e Sardegna.

Ha preso il via da Fiumetorto, in provincia di Palermo, la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link, l'infrastruttura strategica che collegherà Sicilia e Sardegna . Il progetto, realizzato da Terna in collaborazione con Nexans, segna un primato mondiale: il cavo ad alta tensione in corrente continua sarà posato fino a 2.150 metri di profondità, la maggiore mai raggiunta da un'opera di trasmissione elettrica. Il Tyrrhenian Link, che comprende anche la tratta est fra Sicilia e Campania già avviata con la posa del primo cavo a maggio, prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'attività sarà realizzata da Prysmian e interesserà la tratta tra Sicilia e Campania. Il ramo est, finanziato con 500 milioni di euro, è uno dei tre progetti di Terna inseriti nel programma REPo

