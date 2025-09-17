Terna | al via la posa del Tyrrhenian Link tra Sicilia e Sardegna

Roma, 17 set. (askanews) - Terna e Nexans hanno avviato da Fiumetorto, a Termini Imerese, la posa del primo tratto del cavo sottomarino ad alta tensione che collegherà Sicilia e Sardegna: si tratta del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Un'opera da record: per la prima volta al mondo un elettrodotto sarà installato fino a 2.150 metri di profondità, fissando nuovi standard tecnologici e ingegneristici. Il Tyrrhenian Link, che comprende anche il collegamento tra Sicilia e Campania, prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro. Il collegamento tra Termini Imerese e Terra Mala, in provincia di Cagliari, si estenderà per 480 chilometri e avrà una capacità di trasporto di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

