Terna | al via la posa del Tyrrhenian Link tra Sicilia e Sardegna
Roma, 17 set. (askanews) - Terna e Nexans hanno avviato da Fiumetorto, a Termini Imerese, la posa del primo tratto del cavo sottomarino ad alta tensione che collegherà Sicilia e Sardegna: si tratta del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Un'opera da record: per la prima volta al mondo un elettrodotto sarà installato fino a 2.150 metri di profondità, fissando nuovi standard tecnologici e ingegneristici. Il Tyrrhenian Link, che comprende anche il collegamento tra Sicilia e Campania, prevede un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro. Il collegamento tra Termini Imerese e Terra Mala, in provincia di Cagliari, si estenderà per 480 chilometri e avrà una capacità di trasporto di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: terna - posa
Terna, Tyrrhenian Link: Nexans avvia la posa del cavo sottomarino al alta tensione tra Sicilia e Sardegna
Terna posa supercavo tra Sicilia e Sardegna
Tyrrhenian Link: Terna e Nexans avviano la posa del cavo sottomarino da record - X Vai su X
Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, e Nexans, leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi e servizi di collegamento via cavo, hanno avviato oggi a Fiumetorto, nel Comune di Termini Imerese (PA), la posa del prim - facebook.com Vai su Facebook
Terna e Nexans avviano posa del ramo ovest del Tyrrhenian Link - Avviato nel Comune di Termini Imerese (Palermo), la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link. Da milanofinanza.it
Tyrrhenian Link: Terna e Nexans avviano la posa del cavo sottomarino da record - Un’opera da 3,7 miliardi che segnerà un primato mondiale con l’installazione del cavo in corrente continua più profondo mai realizzato ... Scrive hdblog.it