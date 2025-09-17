Termini | tassista abusivo recidivo minaccia agenti con un martello aveva l' auto sotto sequestro
Un tassista abusivo recidivo. Con precedenti specifici per aver svolto l'attività illegalmente non ha perso il vizio, anzi, lo ha attuato ancora minacciando con un martello gli agenti che lo hanno fermato in fragranza di reato due volte in uno stretto lasso di tempo sempre nell'area della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, turista americana molestata da tassista abusivo alla stazione Termini
Termini, arrestato tassista abusivo: vigili minacciati con un martello
Un incubo durato pochi minuti ma sufficiente a segnare il viaggio romano di una turista americana. Una 42enne è stata palpeggiata con insistenza da un tassista abusivo di 82 anni che l'aveva intercettata all'uscita della stazione Termini.
Termini: tassista abusivo recidivo minaccia agenti con un martello, aveva l'auto sotto sequestro; Stazione Termini, caccia ai turisti: così il tassista abusivo prende 50 euro a corsa; Patenti bruciate dall'alcol sulle strade della movida, nella rete anche un taxista abusivo e recidivo.
Turista violentata a Roma da un tassista abusivo: lei registra con gli occhiali smart e incastra l'aggressore - Una turista americana ha registrato l'aggressore di 82 anni con i suoi occhiali dotati di videocamera integrata
Tassista abusivo molesta una turista, incastrato dal filmato registrato dagli occhiali con la telecamera - Turista statunitense aggredita da tassista abusivo 82enne a Roma, incastrato dalle microcamere sugli occhiali.