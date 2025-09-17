L’artista Giovanni Termini è stato il protagonista dell’XI edizione di E- straordinario for Kids, con il progetto Dietro ai miei occhi. Si tratta dell’attività formativa della Fondazione Ermanno Casoli, ideata e curata da Marcello Smarrelli, dedicata ai figli dei dipendenti del gruppo Elica. Ogni anno l’iniziativa offre ai più piccoli l’opportunità di entrare in contatto con l’ arte contemporanea attraverso l’esperienza diretta con un artista, realizzando insieme un’opera d’arte collettiva. La giornata si configura anche come open day aziendale per le famiglie, consentendo ai bambini di vivere l’azienda per un giorno, conoscere il luogo di lavoro dei loro genitori e scoprire come nascono i prodotti realizzati anche attraverso il loro contributo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: termini - protagonista

Vivi la Stazione come ulteriore tappa del tuo viaggio e fermati da Open Colonna Bistrò per assaporare in completa tranquillità un menù in cui la romanità fa da protagonista. Ti aspettiamo con piatti golosi e sublimi, tutti da assaporare! - facebook.com Vai su Facebook

Termini protagonista di E-straordinario; Monster Hunter Wilds è stato protagonista di un lancio straordinario negli USA; «Napoli vetrina mondiale e Bagnoli protagonista».

Roma, Metro A ferma per un'ora fra Termini e Ottaviano. Domani servizio straordinario per il Giubileo dei Giovani - Un'ora di stop a una tratta della metro A di Roma, quella che raggiunge da vicino il Vaticano, proprio nel giorno in cui la città è pacificamente invasa da centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze ... Come scrive ilmessaggero.it