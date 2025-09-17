Termini arrestato tassista abusivo | vigili minacciati con un martello

Roma, 17 settembre 2025 – Costante l’attività della polizia locale di Roma Capitale volta all’accertamento e alla repressione degli illeciti nel settore del trasporto da parte di operatori Taxi ed Ncc non in regola. Dai poli d’accesso (stazioni ferroviarie, metropolitane e aeroporti) ai siti d’interesse storico, culturale e religioso ( San Pietro, centro storico, aree eventi Giubilari ), oltre alle località dei grandi spettacoli musicali e manifestazioni ricreative, dall’inizio dell’anno la Squadra Vetture del GPIT ( Gruppo Pronto Intervento Traffico), reparto dedicato ai controlli in tale settore, ha eseguito oltre 7mila verifiche su autovetture in servizio di trasporto taxi ed ncc, rilevando 900 illeciti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it