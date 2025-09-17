Teodora al via la campagna abbonamenti

Prende il via oggi la campagna abbonamenti di Olimpia Teodora per la stagione 20252026. La tessera darà diritto all’ingresso a tutti e 13 gli incontri casalinghi del campionato di B1 e avrà il costo di 50 euro. La novità: il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro con ingresso gratuito per ragazzi nati dal 2014 in poi e per i tesserati dell’Olimpia Teodora. "Abbiamo ragionato molto prima di abbandonare l’ingresso libero – sottolinea il presidente Giuseppe Poggi –, ma crediamo che questa scelta dia il giusto valore al nostro prodotto e a tutto il lavoro che c’è dietro. Vivere l’atmosfera e l’entusiasmo della partita vale il prezzo del biglietto: le nostre ragazze sapranno regalare grandi emozioni e ci aspettiamo un grande campionato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

