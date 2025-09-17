Tentato omicidio in una scuola di Napoli
Un grave episodio di violenza scolastica scuote Napoli: un diciassettenne ha colpito con un martello un ex compagno di classe di 18 anni davanti a un istituto. L’attacco, ricostruito come premeditato, ha portato all’arresto del minore e all’apertura di un fascicolo per tentato omicidio. Aggressione davanti all’istituto scolastico L’episodio si è verificato questa mattina davanti . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: tentato - omicidio
