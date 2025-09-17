Tentativo di rapina e stupro di gruppo | tre arresti a Gubbio due sono salentini
GUBBIOLECCE - Due fratelli di 36 e 43 anni originari della provincia di Lecce (risultato nati a Nardò), ma residenti a Gubbio, e un 36enne di Gualdo Tadino, sono stati arrestati nelle scorse ore con le pesanti accuse di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina.L'operazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: tentativo - rapina
Tassista accoltellato in tentativo di rapina a Bari: due condanne
Tentativo di rapina sventato da esercito e polizia
Tentativo di rapina sventato da esercito e polizia
Tra le testimonianze nella Veglia di preghiera presieduta da #LeoneXIV , nel pomeriggio di oggi 15 settembre, c’è quella della vedova Montanino. Suo marito Gaetano era una guardia giurata, uccisa nel 2009 nel tentativo di rapina da parte di alcuni #giovani. - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Andrea Frius, sventato tentativo di rapina ad un portavalori: ecco cosa ha fatto l’autista! #rapina #portavalori - X Vai su X
Tentativo di rapina e stupro di gruppo: tre arresti a Gubbio, due sono salentini; 'Branco' aggredisce coppia fuori dal locale: studentessa molestata e palpeggiata davanti al fidanzato; Aggredita con il fidanzato fuori dall'Alcatraz, tentata violenza su una studentessa 19enne.
Stupro di gruppo, presi quattro dominicani residenti a Ischia - I ragazzi violentarono due donne dell’isola, che poi denunciarono l’episodio alle forze dell’ordine. Secondo ilgiornale.it
Stupro di gruppo a Marconia, la Cassazione smonta la condanna a Falotico - E rimangono perplessità sulla sua presenza sui luoghi dei fatti e sul ruolo rivestito. Da rainews.it