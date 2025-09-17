Tentativo di rapina e stupro di gruppo | tre arresti a Gubbio due sono salentini

Lecceprima.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GUBBIOLECCE - Due fratelli di 36 e 43 anni originari della provincia di Lecce (risultato nati a Nardò), ma residenti a Gubbio, e un 36enne di Gualdo Tadino, sono stati arrestati nelle scorse ore con le pesanti accuse di violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina.L'operazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

