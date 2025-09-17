Tentata rapina in casa ladri aggrediscono un’anziana per prendergli la collana

Siena, 17 settembre 2025 – Aggredita in casa da un ladro che ha tentato di strapparle la collana, facendola cadere. La donna, che vive a Badesse, è illesa. Enorme però lo spavento. I carabinieri stanno dando la caccia ai malviventi – ad agire sarebbero stati in due – perché episodi come questo provocano grande allarme sociale. La zona è tranquilla. Residenziale. Non si tratta di un podere isolato, come in Val d'Orcia. I ladri, l'hanno dimostrato con i raid che dall'autunno scorso si sono susseguiti in varie zone della provincia, non hanno più paura di nulla. Neppure della presenza dei proprietari di casa, specie se anziani.

In questa notizia si parla di: tentata - rapina

