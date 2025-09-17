Tentata rapina in casa ladri aggrediscono un’anziana per prendergli la collana

Siena, 17 settembre 2025 – Aggredita in casa da un ladro che ha tentato di strapparle la collana, facendola cadere. La donna, che vive a Badesse, è illesa. Enorme però lo spavento. I carabinieri stanno dando la caccia ai malviventi – ad agire sarebbero stati in due – perché episodi come questo provocano grande allarme sociale. La zona è tranquilla. Residenziale. Non si tratta di un podere isolato, come in Val d’Orcia. I ladri, l’hanno dimostrato con i raid che dall’autunno scorso si sono susseguiti in varie zone della provincia, non hanno più paura di nulla. Neppure della presenza dei proprietari di casa, specie se anziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

