Tenta una traversata si perde tra i monti | 24enne piemontese salvata dal soccorso alpino
Mattinata di intensa attività per la stazione di Maniago del Soccorso Alpino, impegnata in un'operazione di salvataggio a favore di una giovane escursionista dispersa. La donna, originaria di Cuneo, si era avventurata in un trekking di più giorni con tenda al seguito, ma ha perso l'orientamento. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Tenta una traversata, si perde tra i monti: 24enne piemontese salvata dal soccorso alpino
