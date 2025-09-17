Tenta il colpo in farmacia | nessun bottino ma lascia 1000 euro di danni
Nessun bottino e mille euro di danni. È questo l’esito del tentato furto con spaccata avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre alla farmacia comunale di Rovereto, in via Paoli. Il responsabile, già arrestato dalla polizia, è un uomo brasiliano già noto alle forze dell’ordine per reati. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
