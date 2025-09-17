Tenta di bloccare un truffatore fuori dal supermercato ma viene travolto | c'è un indagato
Lunedì scorso un uomo di 55 anni è stato travolto da un'auto in fuga mentre cercava di fermare un truffatore all'esterno di un supermercato di Stezzano (Bergamo). Stando a quanto appreso nel corso delle indagini, l'indagato sarebbe un giovane di nazionalità romena, ora accusato di lesioni stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tenta - bloccare
Budapest Pride 2025, estrema destra tenta di bloccare la parata
Scippano la catenina da 4mila euro a una donna in centro a Torino, il marito tenta di bloccare i malviventi
Stezzano (Bergamo), cassiera di un supermarket truffata: cliente tenta di bloccare il malvivente ma viene investito
Blitz dei pro Palestina in aula, lezione interrotta all'Università di Pisa. Contuso un professore che ha tentato di bloccare i manifestanti #ANSA - X Vai su X
Le consigliere Vita Valenti e Selene Mujanovic hanno preso le distanze dal comunicato del presidente Jan Pulin, secondo cui dieci cittadini avrebbero tentato di bloccare la XIX seduta della CAN del 5 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di bloccare un truffatore fuori dal supermercato, ma viene travolto: c’è un indagato; Truffa WhatsApp, messaggi “amichevoli” da numeri stranieri con prefisso +62 e +370: come difendersi; Riceve un falso Sms di Nexi e cerca di bloccare l'addebito non dovuto: svuotato il conto corrente di una 34enne.
Bergamo, insegue truffatore che lo investe fuori da supermercato: è grave - Il 55enne è intervenuto per tentare di fermare un uomo che era riuscito a prendere alcune banconote da una cassa del supermercato Italmark, ingannando la cassiera. Riporta tg24.sky.it
Insegue un truffatore che lo investe, è grave a Bergamo - Un cliente di 55 anni di un supermercato di Stezzano, in provincia di Bergamo, si trova in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto guidata da un truffatore che stava cercando di blocca ... Secondo msn.com