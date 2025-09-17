Tenta di bloccare un truffatore fuori dal supermercato ma viene travolto | c'è un indagato

Lunedì scorso un uomo di 55 anni è stato travolto da un'auto in fuga mentre cercava di fermare un truffatore all'esterno di un supermercato di Stezzano (Bergamo). Stando a quanto appreso nel corso delle indagini, l'indagato sarebbe un giovane di nazionalità romena, ora accusato di lesioni stradali. 🔗 Leggi su Fanpage.it