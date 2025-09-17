Tensioni tra TNA e WWE | i wrestler protestano contro il dominio di NXT nella partnership

La partnership sotto accusa dopo NXT Homecoming. La partnership tra WWE e TNA sta mostrando le prime crepe significative. Diversi wrestler della TNA hanno espresso pubblicamente il loro malcontento per quello che percepiscono come un dominio eccessivo della WWE nell’accordo tra le due compagnie. Le proteste sono esplose durante NXT Homecoming, con numerose star che hanno utilizzato i social media per minacciare azioni concrete – in quello che potrebbe essere l’inizio di una storyline importante. La collaborazione aveva visto momenti di grande visibilità, come Joe Hendry che ha affrontato Randy Orton a WrestleMania 41 mentre era ancora campione mondiale TNA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

